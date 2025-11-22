В России отмечается повышенный спрос на выступления экстравагантного певца Шуры из Новосибирска. В Сиб.фм выяснили, что уже в середине ноября российские артисты активно получают приглашения на новогодние корпоративные мероприятия.
По информации ИА YakutiaMedia, одним из наиболее желанных исполнителей стал новосибирский певец Шура, чей график выступлений в декабре и январе практически полностью заполнен.
По мнению издания, всплеск популярности артиста объясняется желанием публики насладиться традиционной праздничной атмосферой, свободной от политических дискуссий и острых заявлений. Многие предпочитают простые и узнаваемые композиции, создающие настроение праздника.
Подчеркивается, что на новогодних торжествах все чаще выбирают артистов, чьи хиты выдержали испытание временем, отдавая предпочтение им перед новыми работами молодых исполнителей.