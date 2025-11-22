В Госдуму внесут проект о штрафах за изображение храмов без крестов

«Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — сказано в сопроводительных документах к законопроекту.