Life.ru раскрыл пять шагов, которые помогут встретить праздники без паники

«Список — это не признак тревожности, а инструмент заботы о себе. Когда задачи оказываются не в голове, а на бумаге (или в заметках телефона), психика перестаёт тратить энергию на постоянное “не забыть”. К тому же каждый пункт, который вычеркнут, даёт маленький выброс дофамина — естественное ощущение удовлетворения и контроля. Поэтому составляйте списки: подарки, продукты, задачи по подготовке (установка ёлки, покупка декора, украшение квартиры), список звонков и поздравлений. Разбейте большие дела на маленькие шаги», — уточняет собеседница Life.ru.