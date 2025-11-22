The Guardian: генералы США посетят РФ для обсуждения плана по Украине

Группа генералов из Соединённых Штатов, вероятно, полетит в РФ в конце следующей недели для обсуждения плана, касающегося урегулирования конфликта на Украине, утверждается в материале британского издания The Guardian.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников в США. Их имена не называются.
Напомним, президент РФ Владимир Путин рассказал, что РФ получила план США, состоящий из 28 пунктов. Он отметил, что в ходе встречи в Анкоридже на Аляске российская сторона подтвердила свою готовность к обсуждению предложений Вашингтона по урегулированию, несмотря на сложности.
Путин подчеркнул, что Российская Федерация достигает целей специальной военной операции, но готова к мирным переговорам по Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине.