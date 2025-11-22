В ЯНАО названы имена лучшего воспитателя и педагога года Пуровского района. Фото

Трапезников отметил, что пуровские педагоги всегда творчески подходят к своей работе.
В Пуровском районе (ЯНАО) музыкальный руководитель из поселка Уренгой и учитель начальных классов из Тарко-Сале стали абсолютными победителями конкурса «Педагог года». Имена лучших педагогов опубликовал в своем telegram-канале глава района Кирилл Трапезников.
«Стали известны имена воспитателя и педагога года. Абсолютными победителями стали Лилия Гончарова — музыкальный руководитель детского сада “Снежинка” из поселка Уренгой и Юлия Воронкова — учитель начальных классов школы № 1 Тарко-Сале», — пишет глава района.
Трапезников подчеркнул, что пуровские педагоги всегда выходят за рамки учебной программы и творчески подходят к своей работе. Он также выразил благодарность всем участникам профессионального состязания за их профессионализм.
Воспитатели и педагоги 2025 Воспитатели и педагоги 2025 Воспитатели и педагоги 2025 Воспитатели и педагоги 2025 Воспитатели и педагоги 2025.
Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое учитель русского языка и литература Руслан Мамакин отмечен премией Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее педагог стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года России».