Стало известно, каких сотрудников переманивают чаще

В то время как работодатели активно переманивают специалистов из IT и телекома, в некоторых регионах страны наблюдается высокая конкуренция на рынке труда среди бухгалтеров, менеджеров и администраторов. При этом эксперты отмечают, что кандидаты с навыками работы с искусственным интеллектом имеют больше шансов на трудоустройство: 17% компаний учитывают опыт взаимодействия с ИИ, а 11% готовы повышать таким сотрудникам зарплату.