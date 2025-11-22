Россиян предупредили о штрафе за выброшенный из окна окурок

За выброшенные окурки, которые могут спровоцировать пожар, предусмотрен штраф.
За выброшенную из окна непотушенную сигарету россиянам может грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей. Такая ответственность предусмотрена по статье Кодекса об административных правонарушениях. Об этом рассказал юрист Тимур Чанышев.
«Если окурок создает угрозу пожара или приводит к повреждению чужого имущества, применяется статья 20.4 или 7.17 КоАП РФ. Штраф обычно составляет от двух до пяти тысяч рублей», — процитировало юриста ТАСС.
Также Чанышев подчеркнул, что привлечь человека к ответственности можно при подтверждении факта правонарушения. Им являются фото и видеоматериалы, а также показания свидетелей.
При этом россиянам напомнили, что за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах также предусмотрен штраф. Нарушители могут заплатить до полутора тысяч рублей. Об этом пишет RT.
Как сообщало URA.RU ранее, нецензурная брань в общественных местах тоже влечет за собой ответственность — штрафы до 1000 рублей или до 15 суток ареста. Кроме того, ночные вечеринки и ремонт нарушают региональные законы о тишине и могут обойтись нарушителям в сумму до 3000 рублей.