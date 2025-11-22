Россиян предупредили о штрафе за выброшенный из окна окурок

Как сообщало URA.RU ранее, нецензурная брань в общественных местах тоже влечет за собой ответственность — штрафы до 1000 рублей или до 15 суток ареста. Кроме того, ночные вечеринки и ремонт нарушают региональные законы о тишине и могут обойтись нарушителям в сумму до 3000 рублей.