Американка рассказала о видениях ада и рая после 13-дневной комы: вот кого она там встретила

Сообщается, что Джент впала в кому после отказа органов и инсульта. После того, как врачи вывели женщину из этого состояния через 13 дней, она рассказала, что побывала в аду и в раю. В публикации сказано, что Камилла Джент вначале оказалась в аду, где «демоны» причиняли ей мучения. Позднее Бог якобы забрал её в рай, где на сверкающей траве росли нарциссы. Женщина утверждает, что видела Бога-отца и Иисуса, которые беседовали, сидя на тронах и смеясь. При этом Иисус обратился к ней и сказал, что «знает сердце каждого» человека.