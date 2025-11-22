В ДВФУ открыли выставку памяти погибшего на СВО вице-губернатора Ефремова

Во Владивостоке открылась выставка памяти Героя России Сергея Ефремова, командира отряда «Тигр». Экспозиция под названием «Время смыслов» представлена в Дальневосточном федеральном университете.
Сергей Ефремов, уроженец Приморья, был первым командиром добровольческого батальона БАРС-22 «Тигр». В марте 2024-го Ефремов занял пост вице-губернатора Приморского края, но позже вернулся на фронт. В феврале 2025 года он погиб при выполнении боевого задания при освобождении Курской области и посмертно удостоен звания Героя России.
Выставка включает плакаты, выполненные в разных художественных техниках, и посвящена героям, вносящим вклад в развитие страны: защитникам, волонтёрам, учителям, спасателям и другим. Экспозиция станет частью образовательной программы ДВФУ и будет использоваться на мероприятиях, направленных на гражданское воспитание и сохранение исторической памяти.
Сергей Ефремов также удостоен звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики.