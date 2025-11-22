Ричмонд
Во Владивостоке ищут мужчину с ножом, нападавшего на людей

В Ленинском районе Владивостока полиция проводит проверку по факту инцидента с мужчиной, вооружённым ножом. Об этом сообщила пресс-служба приморского УМВД.

Источник: ДЕЙТА

Сотрудники органов внутренних дел обнаружили публикацию в социальных сетях о том, что неизвестный мужчина нападает на людей на улице Уборевича. Кроме того, местный житель сообщил в дежурную часть о неадекватном мужчине, который идёт по улице и кидается на прохожих.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание гражданина.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение. Пострадавших пока нет.