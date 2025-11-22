Песков рассказал о перспективах взаимодействия России и США

Пока не определено, какой будет интенсивность взаимодействия России и США в контексте украинского вопроса, а также необходимость проведения переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.