В Росреестре предложили не возвращать квартиры пенсионерам до возврата денег

Своё заявление представитель ведомства сделал на фоне участившихся случаев мошеннических схем с участием пожилых граждан. По данным службы, после завершения сделки пожилые собственники нередко заявляют о том, что стали жертвами телефонных аферистов, и через судебные инстанции требуют возврата проданного жилья.
«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — отметил Бутовецкий.
Он добавил, что такой подход полностью соответствует нормам Гражданского кодекса, согласно которым никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.
Ранее Life.ru писал, что Госдума в I чтении одобрила поправки, отменяющие льготы при продаже жилья. Отмена льгот коснётся всех, независимо от того, как долго человек владел недвижимостью, включая случаи, когда недвижимость получена по наследству или в дар, даже от близких родственников.
