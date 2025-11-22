Ричмонд
В Росреестре предложили не возвращать квартиры пенсионерам до возврата денег

В случаях, когда судебные инстанции признают сделку с недвижимостью недействительной, предписывая «вернуть всё как было», запись о праве собственности должна аннулироваться исключительно после возврата денежных средств покупателю. Такое разъяснение дал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, передаёт kp.ru.

Источник: Life.ru

Своё заявление представитель ведомства сделал на фоне участившихся случаев мошеннических схем с участием пожилых граждан. По данным службы, после завершения сделки пожилые собственники нередко заявляют о том, что стали жертвами телефонных аферистов, и через судебные инстанции требуют возврата проданного жилья.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — отметил Бутовецкий.

Он добавил, что такой подход полностью соответствует нормам Гражданского кодекса, согласно которым никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

Ранее Life.ru писал, что Госдума в I чтении одобрила поправки, отменяющие льготы при продаже жилья. Отмена льгот коснётся всех, независимо от того, как долго человек владел недвижимостью, включая случаи, когда недвижимость получена по наследству или в дар, даже от близких родственников.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.