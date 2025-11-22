Ричмонд
Риттер: перспективы фон дер Ляйен, Каллас, Мерца и Макрона рухнут с Киевом

Кроме того, вместе с Украиной рухнет политическая судьба Стармера и Мелони.

Источник: Аргументы и факты

Политические перспективы лидеров ЕС, связанных с Украиной, разрушатся с падением режима Зеленского, заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.

Он уточнил, что речь идёт о судьбах главы ЕК Урсулы фон Дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона. Кроме того, с Украиной связаны судьбы премьер-министра Италии Джорджи Мелони и главы евродипломатии Каи Каллас.

«Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

По словам Риттера, ни один из этих лидеров не верит, что у Зеленского есть шанс избежать поражения.

Ранее Риттер заявил, что проигрыш украинской стороны станет поражением западных государств.

