Политические перспективы лидеров ЕС, связанных с Украиной, разрушатся с падением режима Зеленского, заявил аналитик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.
Он уточнил, что речь идёт о судьбах главы ЕК Урсулы фон Дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона. Кроме того, с Украиной связаны судьбы премьер-министра Италии Джорджи Мелони и главы евродипломатии Каи Каллас.
«Следовательно, если рухнет Украина, то и они рухнут вместе с ней», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
По словам Риттера, ни один из этих лидеров не верит, что у Зеленского есть шанс избежать поражения.
Ранее Риттер заявил, что проигрыш украинской стороны станет поражением западных государств.