Курганец наловил огромную кучу рыбы на озере Дуришкино. Фото

Рыбак нашел рыбное место в Курганской области.
Любитель рыбалки похвастался богатым уловом на озере Дуришкино в Лебяжьевском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«На озере Дуришкино надурило рыбы. Клев был отличный», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Улов на озере Дуришкино.
В Курганской области рыбаки продолжают радовать уловами. Ранее сообщалось о богатом улове окуней на реке Тобол в Белозерском округе, а также о ловле крупных щук в районе деревни Речкино.