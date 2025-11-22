Кабмин утвердил гранты для талантливых иностранцев, желающих обучаться в РФ

А ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала инициативу о введении должности уполномоченного по правам студентов. Она напомнила, что в ряде стран, например в Турции, институт уполномоченных имеет заместителей по направлениям — по правам молодёжи, военнослужащих, госслужащих. По словам Москальковой, такая специализация оправдана и в российской системе. Она готова оказать организационную и административную поддержку новому институту.