В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям

«В преддверии новогодних праздников хочу напомнить продавцам фейерверков, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет в России считается административным правонарушением и наказывается штрафами. Штраф по статье 14.2 КоАП РФ — от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных и от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц», — сказал собеседник агентства.