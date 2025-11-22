Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме напомнили о штрафах за продажу пиротехники детям

В Госдуме напомнили о штрафах до 40 тысяч рублей за продажу пиротехники детям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Штраф до 40 тысяч рублей может грозить за продажу пиротехники лицам младше 16 лет в России, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В преддверии новогодних праздников хочу напомнить продавцам фейерверков, что продажа пиротехники лицам младше 16 лет в России считается административным правонарушением и наказывается штрафами. Штраф по статье 14.2 КоАП РФ — от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 3 тысяч до 4 тысяч рублей для должностных и от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для юридических лиц», — сказал собеседник агентства.

Парламентарий уточнил, что во всех случаях возможна конфискация товара, однако, по его словам, есть исключение для пиротехники первого класса. Кошелев добавил, что хлопушки и бенгальские свечи можно продавать детям от десяти лет, при этом возраст, с которого можно купить конкретное изделие, производитель указывает на упаковке.

«Одна из задач родителей перед праздниками — объяснить детям, что пиротехнические изделия — не игрушка и обращаться с фейерверками следует очень осторожно, чтобы избежать посещения травмпункта в новогоднюю ночь. Не зная техники безопасности и пренебрегая правилами использования петард и салютов, дети получают серьезные травмы. Нередки случаи, когда дети своими пиротехническими забавами причиняли вред сами себе, своим товарищам или случайным прохожим», — заключил Кошелев.