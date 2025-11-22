Депутат Нилов напомнил россиянам о 16 выходных днях в январе

В январе следующего года россияне будут работать всего 15 дней из 31. Об этом в субботу, 22 ноября, рассказал депутат Государственной думы Ярослав Нилов.
По его словам, такое количество выходных дней не будет сказываться на окладной части зарплаты работников.
— В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дн, — отметил парламентарий.
Январь 2026 года — самый «нерабочий» с 2021 года. В 2022 году россияне работали 16 дней, в 2023, 2024 и 2025 — по 17.
Нилов предупредил, что выплаты премиальной части полностью зависят от условий, указанных в трудовом договоре.
При сдельной оплате труда заработная плата сотрудника будет рассчитываться по количеству оказанных услуг, а также произведенной продукции, передает ТАСС.
