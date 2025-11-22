Ричмонд
Польская полиция начала спецоперацию после взрыва на железной дороге

В Польше стартовала специальная операция в связи со взрывом на железнодорожных путях, ведущих на Украину. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщила главная комендатура полиции страны.

— Главный комендант полиции приказал провести полицейскую операцию под кодовым названием «Путь», — уточнили в ведомстве.

Основная цель — оказать противодействие диверсиям на ж/д инфраструктуре. Сюда же входит обеспечение безопасности, а также поддержание общественного порядка.

Предполагается, что разные службы будут проводить наблюдение и патрулирование. В случае возникновения угрозы сотрудники оперативно среагируют и подключат воздушные суда, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте, в свою очередь, не стал спешить с выводами и обвинять Россию во взрыве на железной дороге в Польше.

Инцидент произошел 17 ноября. Тогда же премьер-министр страны Дональд Туск сообщил о повреждении участка железной дороги на трассе Демблин — Варшава. Он не исключил, что произошедшее может быть актом диверсии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше