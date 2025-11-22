Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: уровень контактов с США по Украине предстоит определить

Песков уточнил, что будет определена необходимость разговора Путина и Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Необходимость разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающегося американского плана по урегулированию на Украине, только предстоит определить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что также предстоит определить уровень контактов РФ и США по данному плану.

«Это всё предстоит определить», — сказал Песков агентству ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе совещании с членами Совбеза рассказал о готовности российской стороны к предметному обсуждению плана, которые предложили США.

Путин заявил, что РФ получила план Соединённых Штатов, состоящий из 28 пунктов. Он подчеркнул, что Российская Федерация достигает целей специальной военной операции, но готова к мирным переговорам по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше