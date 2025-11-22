Песков: уровень контактов с США по Украине предстоит определить

Необходимость разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающегося американского плана по урегулированию на Украине, только предстоит определить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что также предстоит определить уровень контактов РФ и США по данному плану.
«Это всё предстоит определить», — сказал Песков агентству ТАСС.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе совещании с членами Совбеза рассказал о готовности российской стороны к предметному обсуждению плана, которые предложили США.
Путин заявил, что РФ получила план Соединённых Штатов, состоящий из 28 пунктов. Он подчеркнул, что Российская Федерация достигает целей специальной военной операции, но готова к мирным переговорам по Украине.