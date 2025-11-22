В Госдуме рассказали о новых требованиях к счетчикам электроэнергии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Счетчики электроэнергии в России должны быть заменены на интеллектуальные приборы, позволяющие передавать данные о потреблении без участия жильцов, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«С 1 января 2022 года в России установлен порядок, в соответствии с которым все электросчетчики подлежат замене на интеллектуальные приборы. Такие устройства автоматически, без участия жильцов, передают данные потребления, что избавляет граждан от необходимости ежемесячно передавать показания вручную. Это удобно и современно», — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что счетчик электроэнергии нужно заменить на новый, если старый прибор вышел из строя, например, он передает некорректные показания, или на нем есть трещины и дефекты, или истек срок его эксплуатации.
«Дата изготовления и срок службы счетчика указывается как в техническом паспорте, так и на самом счетчике. В среднем срок службы составляет 25−30 лет, а поверка проводится раз в 8−10 лет, что также указано в паспорте», — добавил собеседник агентства.
Колунов подчеркнул, что все затраты по замене приборов берут на себя энергетические компании. Он уточнил, что на платной основе замена может производиться только тогда, когда инициатор — сам жилец, а не истечение срока эксплуатации или дефекты в работе.