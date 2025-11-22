Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: Сирийский подросток напал с ножом на испанца у мемориала Холокоста в Берлине

Мигрант из Сирии напал на испанского туриста у мемориала Холокоста в Берлине. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Daily Mail, ссылаясь на материалы судебного процесса.

Мигрант из Сирии напал на испанского туриста у мемориала Холокоста в Берлине. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Daily Mail, ссылаясь на материалы судебного процесса.

Трагедия произошла еще в феврале 2025 года. Тогда же 19-летний гражданин Сирии Вассим Аль М, получивший убежище в Лейпциге, перерезал горло 30-летнему мужчине.

Пострадавший успел выбежать за пределы мемориального комплекса. Несмотря на это, чуть позже он потерял сознание и скончался от травм.

В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник является сторонником ИГИЛ*. Он планировал напасть на представителя иудейской веры. Вассим Аль М. также распространял идеологию террористов, отвергал западные ценности, передает издание.

10 ноября мужчина напал с ножом на официанта одного из ресторанов, расположенного на улице Арбат. Злоумышленник также ранил очевидца инцидента.

До этого конфликт между двумя мужчинами у кафе в Подольске перерос в поножовщину. Один из участников ссоры получил ранение — удар пришелся в шею.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше