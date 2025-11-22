DM: Сирийский подросток напал с ножом на испанца у мемориала Холокоста в Берлине

Мигрант из Сирии напал на испанского туриста у мемориала Холокоста в Берлине. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Daily Mail, ссылаясь на материалы судебного процесса.
Трагедия произошла еще в феврале 2025 года. Тогда же 19-летний гражданин Сирии Вассим Аль М, получивший убежище в Лейпциге, перерезал горло 30-летнему мужчине.
Пострадавший успел выбежать за пределы мемориального комплекса. Несмотря на это, чуть позже он потерял сознание и скончался от травм.
В ходе судебного заседания выяснилось, что преступник является сторонником ИГИЛ*. Он планировал напасть на представителя иудейской веры. Вассим Аль М. также распространял идеологию террористов, отвергал западные ценности, передает издание.
10 ноября мужчина напал с ножом на официанта одного из ресторанов, расположенного на улице Арбат. Злоумышленник также ранил очевидца инцидента.
До этого конфликт между двумя мужчинами у кафе в Подольске перерос в поножовщину. Один из участников ссоры получил ранение — удар пришелся в шею.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.