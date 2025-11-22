Более чем в 101 млн обойдётся нарушителям строительная свалка под Ангарском

По оценкам экспертов, ущерб почвам был причинен на сумму 101 миллион 271 тысяча 524 рубля. Требование о возмещении вреда в добровольном порядке направлено лицу, виновному в организации свалки. В случае невыполнения требования в течение 30 дней с момента получения, Управлением будут приняты меры по взысканию суммы ущерба в судебном порядке.