IrkutskMedia, 22 ноября. В адрес межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории поступило обращение от гражданина об организации несанкционированной свалки на земельном участке в Ангарском районе по автодороге Ангарск — Тальяны.
В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту обращения служащие провели выездную проверку, в ходе которой обнаружили строительный мусор, разбросанный на площади 535,132 кв. метров.
По оценкам экспертов, ущерб почвам был причинен на сумму 101 миллион 271 тысяча 524 рубля. Требование о возмещении вреда в добровольном порядке направлено лицу, виновному в организации свалки. В случае невыполнения требования в течение 30 дней с момента получения, Управлением будут приняты меры по взысканию суммы ущерба в судебном порядке.
Более чем в 101 млн обойдётся нарушителям строительная свалка под Ангарском. Фото: Пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.
