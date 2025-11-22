В Хабаровском крае подвели итоги строительства и открыли новые объекты

В Комсомольске-на-Амуре модернизация набережной стала одним из ключевых проектов долгосрочного плана развития города. Пространство протяжённостью почти 2,8 км включает веломаршруты, места для спорта и светомузыкальный фонтан. В городе также построены детский сад на 350 мест и инновационный центр «Эвристика» для подготовки будущих инженеров и исследователей.