В Хабаровском крае подвели итоги строительства и открыли новые объекты

В Хабаровском крае подвели итоги строительного сезона, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основной вклад внесли проекты, реализуемые в рамках мастер-планов, утверждённых по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря им в регионе ввели в эксплуатацию крупные социальные и инфраструктурные объекты.
В Хабаровске завершён очередной этап реконструкции набережной Амура: обустроена яхтенная марина и продолжается создание нового общественного пространства с амфитеатром и инфраструктурой. Одновременно сдана дамба Южного округа, которая станет частью единой набережной. Территория вдоль неё уже преобразуется в зоны отдыха и спортивные площадки.
В Комсомольске-на-Амуре модернизация набережной стала одним из ключевых проектов долгосрочного плана развития города. Пространство протяжённостью почти 2,8 км включает веломаршруты, места для спорта и светомузыкальный фонтан. В городе также построены детский сад на 350 мест и инновационный центр «Эвристика» для подготовки будущих инженеров и исследователей.
В систему здравоохранения региона также внесены серьёзные изменения. В Николаевске-на-Амуре открыт новый медицинский корпус, который улучшил доступность специализированной помощи для жителей северных районов. В Хабаровске введён в эксплуатацию новый корпус противотуберкулёзного диспансера, оснащённый современной техникой.
Правительством РФ утверждено распоряжение по мастер-планам дальневосточных городов до 2030 года. Финансирование увеличено, общая стоимость планов для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре выросла более чем на 80 млрд рублей. Для Хабаровска предусмотрено 34 крупных проекта, для Комсомольска-на-Амуре — 24.
В долгосрочные планы включены «Хабаровск-сити», развитие острова Большой Уссурийский, создание технопарка «Амур», строительство школ и детсадов, обновление транспорта и программы переселения из аварийного жилья.