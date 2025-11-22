The Times: Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться «более выгодной сделки», пишет The Times.
В материале британского издания подчёркивается, что Зеленский оказался в невыгодном положении.
«По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении», — говорится в публикации.
Кроме того, автор материала отметил, что, по мнению Трампа, у президента Российской Федерации Владимира Путина есть все козыри.
Напомним, Путин рассказал, что российская сторона получила план США, состоящий из 28 пунктов. Он подчеркнул, что РФ достигает целей специальной военной операции, но готова к мирным переговорам по Украине.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине. Кроме того, он рассказал, что напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева.