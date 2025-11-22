Life.ru выяснил, помогает ли бандаж при втором подбородке

А ранее стало известно, что в России за последний год в два раза вырос спрос на липолитики — препараты для локального расщепления жировых отложений, которые вводят инъекционно в лицо и тело. Эксперты предупреждают: при неправильном использовании такие процедуры могут привести к тяжёлым осложнениям и даже летальному исходу. Также отмечается, что липолитики не являются средством общего похудения и предназначены только для коррекции отдельных зон.