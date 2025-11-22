Убивает ли ЭКО женское здоровье: врач-репродуктолог дала объяснение

Процедура ЭКО до сих пор вызывает у многих женщин тревогу и множество опасений. Больше всего пугают гормоны, о которых ходит немало мифов. Репродуктолог Центра репродуктивного здоровья СМ-ЭКО Мария Брагина в разговоре с KP.RU объяснила, действительно ли экстракорпоральное оплодотворение убивает женское здоровье.
— Все гормональные препараты до сих пор многим кажутся чем-то ужасно опасным и вредным. На самом деле фармацевтика за много лет шагнула далеко за пределы боязливых ожиданий пациентов. И правильно назначенные гормональные препараты сейчас только улучшают внешний вид и самочувствие, — заверила медик.
Перед началом ЭКО каждая пациентка проходит полное обследование. Оно позволяет выявить риски, исключить противопоказания и подобрать максимально щадящую схему стимуляции.
— Для каждой женщины, в зависимости от результатов анализов, репродуктолог подбирает тип препаратов и их курс — например, на основании данных обследования выберет щадящие методы гормональной стимуляции, — заключила врач.