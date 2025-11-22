Убивает ли ЭКО женское здоровье: врач-репродуктолог дала объяснение

— Все гормональные препараты до сих пор многим кажутся чем-то ужасно опасным и вредным. На самом деле фармацевтика за много лет шагнула далеко за пределы боязливых ожиданий пациентов. И правильно назначенные гормональные препараты сейчас только улучшают внешний вид и самочувствие, — заверила медик.