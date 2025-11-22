Главный тренер «Урала» объяснил изменения в игровом стиле команды

Ромащенко подчеркнул, что, несмотря на некоторые изменения в игре, екатеринбургский клуб остается лидером дивизиона по общему количеству созданных моментов, ударам по воротам и ожидаемым голам. По владению мячом и длительности голевых атак команда входит в тройку лидеров. Тренер также отметил, что готов временно отойти от комбинационного футбола ради достижения результата.