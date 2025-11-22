Ричмонд
В Конгрессе США пройдет голосование по антироссийским санкциям

Конгрессмен Фицпатрик заявил о намерении США проголосовать по санкциям против РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Конгрессе США намерены проголосовать по антироссийским санкциям. Группа членов Палаты представителей планирует сделать это в обход ее спикера Майка Джонсона. Об этом рассказал в соцсети конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Политик отметил, что голосование может пройти в ближайшие недели. Конгрессмены хотят как можно скорее рассмотреть новый проект об ужесточении ограничений в отношении Москвы.

Инициатива политиков предусматривает вынесение на голосование документа без одобрения Майка Джонсона. Для этого проект должны поддержать 218 законодателей.

Как пишет The Hill, мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта застал Конгресс врасплох. Утверждается, что материалы обсуждались лишь среди ограниченного числа высокопоставленных чиновников.

