Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

Юрист Черкасов: самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штрафом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Прежде всего, такие действия стоит согласовать с другими жильцами. Если кто-то решит самовольно украсить стены подъезда, перила, кабины лифтов и т.п, это можно рассматривать, как нарушение Жилищного кодекса. Данные объекты относятся к общедомовому имуществу, использовать которое можно только после проведения общего собрания и зафиксированного согласия других собственников.

Конечно, особого вреда это не несет — в худшем случае полагается штраф в несколько сотен рублей.

«А в силу малозначительности деяния есть вероятность полного освобождения от ответственности», — подчеркнул Черкасов.

Куда серьезнее выглядит нарушение правил противопожарной безопасности — если его докажут, физлицам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, управляющей компании — от 300 до 400 тысяч, заключил юрист.