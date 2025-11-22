В Самаре ограничили работу аэропорта

Срочная новость.
В авиагавани Самары временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
