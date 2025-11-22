Серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс, работает ПВО

Местные жители рассказали, что было слышно около 16 взрывов на севере и в центральной части. По словам очевидцев, они видели несколько ярких вспышек. Из динамиков доносится сирена и просьбы отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает воздушные цели на подлёте к городу. В данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль погибли супруги, их четырёхлетний ребенок получил серьёзные ранения. Мальчик получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки осколками. Бойцы самообороны доставили ребёнка в Шебекинскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. После первичной помощи малыша перевезут в детскую областную клиническую больницу.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.