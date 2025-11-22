Россияне будут отдыхать полмесяца и не потеряют в окладе: подробности

Россиян ожидает самый «нерабочий» январь с 2021 года. В 2026 году в этом месяце рабочими будут всего 15 дней из 31. Тем не менее окладная часть заработка останется неизменной, информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Окладная часть сокращаться не будет. То есть, работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — сказал Нилов агентству.
Также он напомнил о компенсации работы в выходной день в виде двойной оплаты либо дополнительного дня к оплачиваемому отпуску.
Ранее Ярослав Нилов объяснил, почему на Новый год-2026 россиянам добавили выходных и как новогодние каникулы получились такими длинными.
Тем временем кабмин РФ утвердил график выходных на 2026 год. Согласно документу, в 2026 году, как и в предыдущем, работающих россиян ждет 247 рабочих дней и 118 выходных при пятидневной рабочей неделе. Календарная структура года не меняется, что позволяет без спешки планировать график отпусков и равномерно распределять рабочую нагрузку.