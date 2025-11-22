Россияне будут отдыхать полмесяца и не потеряют в окладе: подробности

Россиян ожидает самый «нерабочий» январь с 2021 года. В 2026 году в этом месяце рабочими будут всего 15 дней из 31. Тем не менее окладная часть заработка останется неизменной, информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.