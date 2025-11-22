Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Встреча включала в себя две игры, в каждой из которых российские шахматистки добились успеха с идентичным счётом 3,5:0,5. В первой игре выиграли свои партии Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова, Лея Гарифуллина завершила свою встречу вничью. Во второй встрече победы одержали Лагно, Шувалова и Анна Шухман, тогда как Горячкина поделила очки со своей соперницей.