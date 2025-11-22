Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка

Президент США встретился с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме прокомментировал результаты выборов мэра Нью-Йорка, где победу одержал Зохран Мамдани.

В частности, Трамп заявил, что не считает Мамдани «джихадистом».

«Считаете ли вы, что сейчас рядом с джихадистом в Овальном кабинете?», — спросили Трампа.

«Нет», — ответил президент США.

Трамп пообещал Мамдани «совместно работать над тем, чтобы сделать Нью-Йорк безопасным», а также выразил надежду, что Зохран Мамдани будет отличным мэром.

«Думаю, у вас будет отличный мэр. Чем лучше он будет справляться, тем счастливее я буду», — сказал он.

Кроме того, Трамп признался, что «хотел бы когда-нибудь стать мэром Нью-Йорка».

«Знаете, я всегда говорил, что одна из должностей, которую я когда-нибудь хотел бы занять, — это мэр Нью-Йорка», — рассказал республиканец.

Напомним, 34-летний Мамдани стал самым молодым мэром в XXI веке, а также первым мусульманином на должности мэра в Нью-Йорке. Он является членом Демократической партии и организации «Демократические социалисты Америки». Мамдани приступит к обязанностям мэра Нью-Йорка 1 января следующего года.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал победу Мамдани в Нью-Йорке потерей части суверенитета Соединённых Штатов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше