Трамп признался, что хотел бы стать мэром Нью-Йорка

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме прокомментировал результаты выборов мэра Нью-Йорка, где победу одержал Зохран Мамдани.
В частности, Трамп заявил, что не считает Мамдани «джихадистом».
«Считаете ли вы, что сейчас рядом с джихадистом в Овальном кабинете?», — спросили Трампа.
«Нет», — ответил президент США.
Трамп пообещал Мамдани «совместно работать над тем, чтобы сделать Нью-Йорк безопасным», а также выразил надежду, что Зохран Мамдани будет отличным мэром.
«Думаю, у вас будет отличный мэр. Чем лучше он будет справляться, тем счастливее я буду», — сказал он.
Кроме того, Трамп признался, что «хотел бы когда-нибудь стать мэром Нью-Йорка».
«Знаете, я всегда говорил, что одна из должностей, которую я когда-нибудь хотел бы занять, — это мэр Нью-Йорка», — рассказал республиканец.
Напомним, 34-летний Мамдани стал самым молодым мэром в XXI веке, а также первым мусульманином на должности мэра в Нью-Йорке. Он является членом Демократической партии и организации «Демократические социалисты Америки». Мамдани приступит к обязанностям мэра Нью-Йорка 1 января следующего года.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал победу Мамдани в Нью-Йорке потерей части суверенитета Соединённых Штатов.