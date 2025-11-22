FP: Боевики похитили 215 учениц и 15 учителей католической школы в Нигерии

Боевики в Нигерии похитили 215 учениц католической школы. Также сообщается о похищении 15 преподавателей. Об этом информирует агентство France Presse со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии.
«Все 215 учеников, похищенные из школы Святой Марии в штате Нигер, девочки», — сказано в публикации.
Накануне сообщалось, что вооруженные люди атаковали католическую школу Святой Марии в общине Папири на западе Нигерии и похитили 52 человека утром 21 ноября.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные «могут зайти в страну, если нигерийское правительство продолжит допускать убийства христиан». Политолог Баширов по этому поводу высказал мнение, что США готовят вторжение в богатую нефтью страну под видом «защиты христиан».
Напомним, в январе 86 человек погибло в результате взрыва бензовоза в Нигерии, еще 52 человека получили сильные ожоги в результате ЧП.