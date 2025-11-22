Переговорные позиции Киева не улучшатся в случае, если конфликт на Украине получится затянуть. Такое мнение в субботу, 22 ноября, выразили в The Economist, ссылаясь на источник в разведывательных структурах.
По данным издания, у Киева на данный момент несколько проблем — активное продвижение армии России, нехватка военных сил и внутриполитические скандалы.
— Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту, — цитируют источник в материале.
До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, а также к решению проблем по Украине.
Политик также выразил уверенность, что у Киева отсутствует объективная информация о происходящем на фронте — поэтому там все еще надеются нанести России поражение.
По мнению американского лидера Дональда Трампа, глава киевского режима Владимир Зеленский должен одобрить план США по урегулированию конфликта на Украине.
В случае принятия плана администрации по урегулированию кризиса Россию пригласят в Большую восьмерку и снимут с нее все санкции.