Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Economist: Затягивание украинского конфликта не улучшит положение Киева

Переговорные позиции Киева не улучшатся в случае, если конфликт на Украине получится затянуть. Такое мнение в субботу, 22 ноября, выразили в The Economist, ссылаясь на источник в разведывательных структурах.

Переговорные позиции Киева не улучшатся в случае, если конфликт на Украине получится затянуть. Такое мнение в субботу, 22 ноября, выразили в The Economist, ссылаясь на источник в разведывательных структурах.

По данным издания, у Киева на данный момент несколько проблем — активное продвижение армии России, нехватка военных сил и внутриполитические скандалы.

— Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту, — цитируют источник в материале.

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, а также к решению проблем по Украине.

Политик также выразил уверенность, что у Киева отсутствует объективная информация о происходящем на фронте — поэтому там все еще надеются нанести России поражение.

По мнению американского лидера Дональда Трампа, глава киевского режима Владимир Зеленский должен одобрить план США по урегулированию конфликта на Украине.

В случае принятия плана администрации по урегулированию кризиса Россию пригласят в Большую восьмерку и снимут с нее все санкции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше