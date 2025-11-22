Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео с места пожара в центре Москвы

В субботу, 22 ноября, в Москве на Тверской улице произошёл пожар в здании Центрального телеграфа. Телеграм-канал SHOT публикует кадры с места происшествия.

Источник: Life.ru

В Москве на Тверской улице произошёл пожар в здании Центрального телеграфа. Видео © SHOT.

Со слов очевидцев, с верхних этажей исторического здания Центрального телеграфа валит густой дым. На девятом этаже горят строительные материалы.

Центральный телеграф — памятник архитектуры в стиле советского ар-деко, спроектированный Иваном Рербергом. Здание, построенное в 1925—1927 годах, долгое время было главным узлом связи Москвы.

Ранее спасатели Санкт-Петербурга локализовали пожар в Центральном районе. На втором этаже в коммунальной квартире загорелись комната и коридор на общей площади 30 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Причиной возгорания стал взрыв батареи от электровелосипеда.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.