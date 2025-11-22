Опубликовано видео с места пожара в центре Москвы

Ранее спасатели Санкт-Петербурга локализовали пожар в Центральном районе. На втором этаже в коммунальной квартире загорелись комната и коридор на общей площади 30 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Причиной возгорания стал взрыв батареи от электровелосипеда.