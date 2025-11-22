Опубликовано видео с места пожара в центре Москвы

В Москве на Тверской улице произошёл пожар в здании Центрального телеграфа. Видео © SHOT.
Со слов очевидцев, с верхних этажей исторического здания Центрального телеграфа валит густой дым. На девятом этаже горят строительные материалы.
Центральный телеграф — памятник архитектуры в стиле советского ар-деко, спроектированный Иваном Рербергом. Здание, построенное в 1925—1927 годах, долгое время было главным узлом связи Москвы.
