В Госдуме предложили ввести штрафы за изображение храмов без крестов

В России планируется ввести штрафы за изображение храмов без крестов. Инициатива призвана пресечь искажение религиозной символики и защитить традиционные конфессии. Соответствующий законопроект, который предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей для юридических лиц, внесет на рассмотрение Госдумы партия ЛДПР.

«Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения… без данных символов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — цитирует сопроводительные документы к законопроекту РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, такие меры помогут укрепить культурные и нравственные основы российской государственности. Инициаторы отмечают, что дальнейшего умышленного «обезличивания» святынь допустить нельзя.

Как сообщало URA.RU, 412 депутатов Госдумы всех фракций подписали законопроект о закреплении крестов в описании Государственного герба РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что группа депутатов во главе с ним внесла этот законопроект в палату.

