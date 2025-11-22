В Госдуме предложили ввести штрафы за изображение храмов без крестов

«Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения… без данных символов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — цитирует сопроводительные документы к законопроекту РИА Новости.