СМИ: Генералы из США приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

Американские генералы могут посетить Москву в конце следующей недели для обсуждения плана США по украинскому урегулированию. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Guardian.
— Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план, — добавили в материале.
На данный момент переговоры об урегулировании украинского кризиса активно продолжаются.
Мирный план США не является официальным и может быть фейком, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он призвал дождаться разъяснений по поводу инициативы Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Москва пока не получала данных о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану США.
21 ноября в СМИ также сообщили, что Владимир Зеленский обсудил план по завершению украинского кризиса по телефону с ведущими европейскими лидерами.
На саммите G20 пройдет экстренное совещание — там обсудят предложенный Соединенными Штатами мирный план по украинскому конфликту.