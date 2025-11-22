Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Генералы из США приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

Американские генералы могут посетить Москву в конце следующей недели для обсуждения плана США по украинскому урегулированию. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Guardian.

Американские генералы могут посетить Москву в конце следующей недели для обсуждения плана США по украинскому урегулированию. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщили в Guardian.

— Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить мирный план, — добавили в материале.

На данный момент переговоры об урегулировании украинского кризиса активно продолжаются.

Мирный план США не является официальным и может быть фейком, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он призвал дождаться разъяснений по поводу инициативы Вашингтона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что Москва пока не получала данных о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры по мирному плану США.

21 ноября в СМИ также сообщили, что Владимир Зеленский обсудил план по завершению украинского кризиса по телефону с ведущими европейскими лидерами.

На саммите G20 пройдет экстренное совещание — там обсудят предложенный Соединенными Штатами мирный план по украинскому конфликту.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше