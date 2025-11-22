Строительство погранперехода в Пограничном обернулось мошенничеством

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении бухгалтера дело уже находится на рассмотрении в суде. Расследование в отношении второго соучредителя приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции.