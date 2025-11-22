Строительство погранперехода в Пограничном обернулось мошенничеством

Дальневосточная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионных хищениях при строительстве автомобильного пункта пропуска в Приморском крае. Сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.
Главным фигурантом уголовного дела стал 58-летний житель Москвы, являвшийся соучредителем строительной компании ООО «Стройсоюз». Ему инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и изготовление поддельных платёжных документов.
Схема хищения была реализована в 2017 году. Компания заключила государственный контракт с Владивостокским филиалом ФГКУ Росгранстрой на строительство пункта пропуска «Пограничный». Получив аванс более 110 миллионов рублей, злоумышленники заведомо не собирались выполнять обязательства.
Ключевым элементом аферы стало использование некачественной проектной документации, подготовленной аффилированной организацией. Для прикрытия преступления был задействован главный бухгалтер компании, оформлявший фиктивную финансовую документацию.
Преступная группа организовала изготовление поддельных платёжных поручений, через которые средства выводились на счета номинальных фирм. Впоследствии похищенные деньги были обналичены.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении бухгалтера дело уже находится на рассмотрении в суде. Расследование в отношении второго соучредителя приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции.