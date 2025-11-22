В Санкт-Петербурге археологи обнаружили систему водоснабжения XVII века

«В этом сезоне археологи работали на Охтинском мысе, на территории древнего шведского города Ниен. И сделали находку, которая переносит нас в начало XVII века: обнаружено 80 метров прекрасно сохранившихся деревянных водопроводных труб, выполненных по удивительно продвинутой для своего времени технологии», — говорится в сообщении.