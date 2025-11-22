Эпоха Филиппа Князева: как учитель словесности превратил Курганскую область в промышленного гиганта

Те, кто работал с Князевым, отмечают: он был руководителем строгим, но справедливым. Властный, но глубоко культурный. Он посещал премьеры в театре, выставки и концерты не «для галочки» и не ради протокольной съемки. Ему было искренне интересно искусство. Филипп Кириллович поддерживал таланты — будь то выдающийся врач Гавриил Илизаров, директор совхоза или ректор вуза. Он вырастил целую плеяду управленцев, которые учились у него главному — уважению к народу и государственному мышлению. Заслуги были оценены по достоинству: три ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны. Но главной наградой стала память. Филипп Кириллович ушел из жизни 27 июня 1994 года и был похоронен на Рябковском кладбище. Уже посмертно ему присвоили звание «Почетный гражданин Курганской области». Сегодня, проходя мимо дома с мемориальной доской в Кургане или гуляя по улице его имени в Катайске, стоит помнить: успех региона не приходит сам по себе. За масштабными достижениями скрываются имена конкретных людей — от крестьян и рабочих до крупных руководителей.