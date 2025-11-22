Ричмонд
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Аэропорты Саратова и Самары временно закрыли на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Саратов (“Гагарин”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 2:03 мск. В 3:18 ограничения распространились и на воздушную гавань Самары.

До этого план «Ковёр» был также введён в аэропортах Пензы и Тамбова, где ограничения действуют до сих пор. В Росавиации подчёркивают, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на город. Местные жители рассказали, что было слышно около 16 взрывов на севере и в центральной части. По словам очевидцев, они видели несколько ярких вспышек. Из динамиков доносится сирена и просьбы отойти от окон и укрыться в безопасном месте. Предварительно, ПВО сбивает воздушные цели на подлёте к городу. В данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

