Центральное разведывательное управление США или Секретная разведывательная служба МИД Британии (MI6) вполне могут спасти Зеленского, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что Зеленский оказался в крайне тяжёлом положении. Экс-советник Пентагона вновь выразил мнение, что Зеленский может попытаться сбежать в Израиль.
«Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: “Игра окончена, тебе следует уйти”. И они вывезут его на самолёте, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Макгрегора.
Он отметил, что, по данным источников в ЕС, в настоящее время у Зеленского есть не менее миллиарда долларов наличными.
Ранее Макгрегор заявил, что на Украине началась активная подготовка бегства Зеленского на израильскую территорию.