Новосибирск вводит новые требования с декабря

С декабря 2025 года в Новосибирской области и по всей России вступают в силу новые нормы, затрагивающие финансы, импорт автомобилей и сферу долевого строительства, сообщает Сиб.фм.

Источник: Freepik

Для банков, которые хотят работать с государственными средствами, вводится минимальное требование к кредитному рейтингу. Теперь он должен быть не ниже уровня «AA-(RU)» по шкале АКРА, «ruАА-» у «Эксперта РА», «AA-.ru» у НКР и «АА-|ru|» у НРА. Это правило направлено на повышение надежности финансовых организаций.

Меняется и порядок расчёта утилизационного сбора при ввозе автомобилей. С 1 декабря базовая ставка составит 20 тысяч рублей, умножаемых на коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Для машин до 160 л. с. сохраняются льготные ставки — 3400 и 5200 рублей. Для автомобилей мощнее 160 л. с. сбор станет сопоставим с корпоративными тарифами и может превышать 1 млн рублей. Также для ввоза международных и междугородних автобусов потребуется документ Минтранса о подтверждённом назначении транспорта.

В декабре начнётся второй этап внедрения цифровых паспортов. Их можно будет предъявлять в банках и других финансовых организациях после личной идентификации. Бумажный паспорт пока остается обязательным в ряде случаев, закреплённых федеральными нормами.

Кроме того, до конца 2025 года участники долевого строительства сохраняют право на отсрочку взыскания неустоек и других санкций с застройщиков. Суд обязан предоставить отсрочку по ходатайству, а ранее назначенные меры автоматически продлятся до 31 декабря. С 2026 года взыскания снова будут производиться по общим правилам.