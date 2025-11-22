Новосибирск вводит новые требования с декабря

Меняется и порядок расчёта утилизационного сбора при ввозе автомобилей. С 1 декабря базовая ставка составит 20 тысяч рублей, умножаемых на коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Для машин до 160 л. с. сохраняются льготные ставки — 3400 и 5200 рублей. Для автомобилей мощнее 160 л. с. сбор станет сопоставим с корпоративными тарифами и может превышать 1 млн рублей. Также для ввоза международных и междугородних автобусов потребуется документ Минтранса о подтверждённом назначении транспорта.