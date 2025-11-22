Новосибирск вводит новые требования с декабря

Для банков, которые хотят работать с государственными средствами, вводится минимальное требование к кредитному рейтингу. Теперь он должен быть не ниже уровня «AA-(RU)» по шкале АКРА, «ruАА-» у «Эксперта РА», «AA-.ru» у НКР и «АА-|ru|» у НРА. Это правило направлено на повышение надежности финансовых организаций.
Меняется и порядок расчёта утилизационного сбора при ввозе автомобилей. С 1 декабря базовая ставка составит 20 тысяч рублей, умножаемых на коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Для машин до 160 л. с. сохраняются льготные ставки — 3400 и 5200 рублей. Для автомобилей мощнее 160 л. с. сбор станет сопоставим с корпоративными тарифами и может превышать 1 млн рублей. Также для ввоза международных и междугородних автобусов потребуется документ Минтранса о подтверждённом назначении транспорта.
В декабре начнётся второй этап внедрения цифровых паспортов. Их можно будет предъявлять в банках и других финансовых организациях после личной идентификации. Бумажный паспорт пока остается обязательным в ряде случаев, закреплённых федеральными нормами.
Кроме того, до конца 2025 года участники долевого строительства сохраняют право на отсрочку взыскания неустоек и других санкций с застройщиков. Суд обязан предоставить отсрочку по ходатайству, а ранее назначенные меры автоматически продлятся до 31 декабря. С 2026 года взыскания снова будут производиться по общим правилам.