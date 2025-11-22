Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменцев в субботний вечер ждет потепление с осадками

В Тюмени 22 ноября температура воздуха составит +1 градус. Погода будет преимущественно сухой, к вечеру ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

Ветер западный со скоростью 4−5 м/c.

В Тюмени 22 ноября температура воздуха составит +1 градус. Погода будет преимущественно сухой, к вечеру ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 22 ноября температура наружного воздуха составит от −6 до +1 градуса. Утро: туман, переменная облачность, без осадков. День: без изменений. Вечер: переменная облачность, небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 4−5 метра в секунду. Влажность воздуха — 99%.

Актировки в Тюмени.

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.