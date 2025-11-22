Тюменцев в субботний вечер ждет потепление с осадками

Ветер западный со скоростью 4−5 м/c.
В Тюмени 22 ноября температура воздуха составит +1 градус. Погода будет преимущественно сухой, к вечеру ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 22 ноября температура наружного воздуха составит от −6 до +1 градуса. Утро: туман, переменная облачность, без осадков. День: без изменений. Вечер: переменная облачность, небольшие осадки», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 4−5 метра в секунду. Влажность воздуха — 99%.
Актировки в Тюмени.
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.