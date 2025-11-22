Кабмин утвердил правила определения количества платных мест в вузах

Регулированию подлежат 30 бакалаврских программ и 12 программ специалитета. Для прочих направлений и специальностей вузы смогут самостоятельно определять объём платного приёма.
В пресс-службе Минобрнауки РФ пояснили РИА «Новости», что ограничение платного приёма направлено на согласование подготовки специалистов с потребностями экономики и рынка труда, а также на повышение качества образования.
А ранее Камбин утвердил постановление, определяющее порядок предоставления грантов талантливым иностранцам и лицам без гражданства, демонстрирующим выдающиеся способности. В постановлении прописаны критерии отбора претендентов, направления финансирования и условия участия в образовательных программах российских учреждений.
