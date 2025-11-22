В Новосибирске открыли мобильные пункты вакцинации после нападения лисы

Мобильные пункты вакцинации животных от бешенства заработали на пяти улицах Новосибирска после инцидента с нападением лисы на девушку. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления ветеринарии.
В начале ноября камеры зафиксировали момент, когда дикая лиса атаковала девушку, гулявшую с собакой. Хищница вцепилась ей в ноги, однако той-терьер сумел отвлечь внимание животного и дать хозяйке время укрыться в подъезде. По данным регионального минприроды, у лисы были признаки бешенства, позднее она погибла. После этого распоряжением губернатора в районе ввели карантин.
В управлении уточнили, что обязательной вакцинации подлежат животные, не получавшие прививку ранее, а также те, у кого прошло более 180 дней с момента последней вакцинации. Пункты вакцинации открылись на пяти улицах, в том числе рядом с местом нападения, и будут работать с 21 ноября по 2 декабря.
Согласно распоряжению губернатора, на территории карантина запрещено лечить больных восприимчивых животных и заходить посторонним. Проход разрешён только жильцам, персоналу, ветеринарным специалистам и тем, кто выполняет производственные работы. Также запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия с участием животных.