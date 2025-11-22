80-летняя автоледи ловит на себе удивленные взгляды казахстанцев

Фатима Нургалиевна признается, что без поездок на машине чувствует себя некомфортно, хотя бы раз в день, но старается куда-то съездить. Причем, даже отучившись в автошколе и получив водительское удостоверение, очень долго не решалась выехать на дорогу. А когда все же села за руль, часто ловила на себе удивленные взгляды окружающих.