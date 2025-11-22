Ричмонд
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области

Около 10 взрывов прозвучало над Сызранью Самарской области. Предварительно, система ПВО уничтожает украинские БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Как рассказали местные жители, от 8 до 10 взрывов, от которых «затрещали стёкла», начались около 30 минут назад. Слышен гул в небе, а громкие звуки исходят с северной части города. По словам очевидцев, дроны слышно со стороны реки Волги, они летят на низкой высоте. Видны вспышки в небе. Предварительно, ПВО сбивает БПЛА. Официальной информации пока нет.

Ранее серия взрывов прогремела над городами Саратов и Энгельс. Предварительно, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на город. Местные жители рассказали, что было слышно около 16 взрывов на севере и в центральной части. По словам очевидцев, они видели несколько ярких вспышек. Из динамиков доносится сирена и просьбы отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше